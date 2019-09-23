Тюменские власти придумали, как выполнить спецзадание Путина

Более 914 млн рублей потратят тюменские власти на повышение производительности труда Фото: Алексей Гущин © URA.RU

новость из сюжета Национальные проекты

Более 914 млн рублей потратят тюменские власти на повышение производительности труда до конца 2025 года. Соответствующий документ за подписью губернатора Александра Моора опубликован на официальном портале правовой информации. Расходы запланированы в рамках выполнения майских указов президента России Владимира Путина.

134 млн рублей из общей суммы будет привлечено для реализации программы из федерального бюджета. Остальные средства направят из региональной казны. Большая часть расходов приходится на 2019 год, когда из бюджетов всех уровней будет потрачено 245 млн рублей. В остальные годы будет выделяться не менее 90 млн рублей.

В рамках программы планируется поддержка инновационных предприятий, создание высокопроизводительных рабочих мест, развитие приоритетных секторов экономики и малого предпринимательства.

В результате к 2026 году производительность труда в несырьевых отраслях экономики должна вырасти на 40% по сравнению с 2017 годом. Региональная программа реализуется как часть нацпроектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости» и «Международная кооперация и экспорт».