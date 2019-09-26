Кадровые перестановки в краевом правительстве могли готовиться заранее Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Отставка Михаила Сюткина с поста министра строительства Прикамья 26 сентября связана с попыткой краевых властей отвести от него негатив. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом «URA.RU» осведомленный источник. Он назвал решение «логичным, но запоздалым».

«Последние два года в адрес [Михаила] Сюткина идут мощные информационные атаки — у губернатора есть желание это давление ослабить. Подозреваю, что решение готовилось руководством региона давно, просто наложилось одно на другое, и кадровую ротацию решили ускорить», — предположил источник.

По мнению инсайдера, управлять эффективно министерством, будучи куратором других направлений (на посту вице-премьера краевого правительства Сюткин курирует минтранс, минстрой, минимущество и инспекцию гостехнадзора), невозможно. В этом смысле, говорит источник, губернатор Решетников «пошел по знакомому пути», разграничив полномочия Сюткина.

«Точно так же Региональная служба по тарифам, которую возглавлял вице-премьер Антон Удальев, была разделена на два министерства — тарифного регулирования и ЖКХ. Формально Сюткин ничего не потерял, поскольку сохранил ключевую должность вице-премьера краевого правительства», — сказал инсайдер.