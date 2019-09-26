В Росгидромете назвали погодные приметы, которым стоит верить

Метеорологи из Гидрометцентра России проверили народные приметы, по которым можно спрогнозировать погоду. Об этом заявил научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд.
По его словам, подтвердились только две приметы, однако они подходят для краткосрочного прогноза. «Первое — красное солнце во время захода означает, что день завтра будет погожий, а если оно белесое — дожди и непогода», — поделился Вильфанд. Он уточнил, что цвет солнца напрямую зависит от оптического эффекта, который создается благодаря фронтальному разделу.
Второй работающей приметой стали низко летающие птицы. Специалист заявил, что у мошкары, которой питаются ласточки, намокают крылышки, так как влажность воздуха очень велика. «Это перед дождем и бывает, потому ласточки вынуждены снижаться, чтобы питаться», — цитирует Вильфанда «Национальная служба новостей».
Ранее «URA.RU» писало, что россиянам пообещали аномальную зиму. По данным Гидрометцентра, на севере, в европейской и азиатской частях России будет погода со знаком плюс, а на юге — со знаком минус, уточняет RT.