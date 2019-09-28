Ресторатор объяснил пристрастие россиян к системе питания «все включено»

Граждане РФ выбирают в отелях систему all inclusive («все включено») из-за того, что раньше в стране был постоянный дефицит продуктов. Такое мнение высказал руководитель Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.
«ХХ век прошел для нашего народа в войнах. <…> Это был век дефицита продуктов. Поэтому нашему человеку хочется есть много и недорого», — заявил Бухаров РИА «Новости». Глава объединения уточнил, что система all inclusive похожа на советскую столовую, а в СССР ресторанов практически не было.
По мнению отельера, другая причина популярности этого формата — плохое знание россиянами английского языка, которое мешает им в зарубежных ресторанах. «Непонятно, что написано в меню, люди не понимают, что это. А при системе all inclusive они все видят и спокойно берут», — считает Бухаров.