Экономист рассказал, при каких условиях резко вырастут цены на нефть

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Открытая лицензия на 30.07.2015. Добыча нефти и газа, буровая, вышка, нефть, романовское месторождение
Цены на нефть вырастут, если Саудовская Аравия начнет войну с ИраномФото: media.gazprom-neft.ru

Рост цен на нефть произойдет только из-за боевых действий на Ближнем Востоке. Такое мнение «URA.RU» выразил экономист, ведущий эксперт Института современного развития, комментируя заявление наследного саудовского принца о возможном повышении цен на ресурсы.

«Никаких особых взлетов цен на нефть в ближайшее время не предвидится. Поэтому говорить о влиянии на экономику России сложно. Если этот инцидент с атакой на НПЗ в Саудовской Аравии закончится военным конфликтом, тогда возможен скачок цен на нефть. Но российскую экономику он не сильно коснется. Россия адаптирована к подобным изменениям», — рассказал Никита Масленников.

Ранее «URA.RU» писало, что наследный саудовский принц Аравии Мухаммед бен Сальман заявил, что в случае отказа всего мира сдерживать Иран, который якобы совершил атаку на саудовские нефтеперерабатывающие заводы, произойдет «невероятный» рост цен на нефть. Сам принц не хотел бы военных действий между Саудовской Аравии и Ираном, потому что это «разрушит мировую экономику», пишет RT.

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