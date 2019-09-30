Экономист рассказал, при каких условиях резко вырастут цены на нефть

Рост цен на нефть произойдет только из-за боевых действий на Ближнем Востоке. Такое мнение «URA.RU» выразил экономист, ведущий эксперт Института современного развития, комментируя заявление наследного саудовского принца о возможном повышении цен на ресурсы.
«Никаких особых взлетов цен на нефть в ближайшее время не предвидится. Поэтому говорить о влиянии на экономику России сложно. Если этот инцидент с атакой на НПЗ в Саудовской Аравии закончится военным конфликтом, тогда возможен скачок цен на нефть. Но российскую экономику он не сильно коснется. Россия адаптирована к подобным изменениям», — рассказал Никита Масленников.
Ранее «URA.RU» писало, что наследный саудовский принц Аравии Мухаммед бен Сальман заявил, что в случае отказа всего мира сдерживать Иран, который якобы совершил атаку на саудовские нефтеперерабатывающие заводы, произойдет «невероятный» рост цен на нефть. Сам принц не хотел бы военных действий между Саудовской Аравии и Ираном, потому что это «разрушит мировую экономику», пишет RT.