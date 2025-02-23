23 февраля 2025

Зеленский снова попросил денег на армию

Зеленский: Украина не согласится на прекращение огня без гарантий безопасности
© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленский попросил денег на армию в 800 тысяч человек
Зеленский попросил денег на армию в 800 тысяч человек Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина должна иметь армию в 800 тысяч человек, которую ей будут помогать финансировать. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в рамках пресс-конференции. Трансляция мероприятия велась на youTube-канале офиса Зеленского.

«Гарантии безопасности — это членство в Европейском Союзе для нас. Это первое. Другое, что бы я назвал, — финансирование украинской армии не менее чем в 800 тыс. человек», — заявил он.

Ранее Зеленский заявил, что Киев не признает обязательств по долгу перед США, как это утверждает американский президент Дональд Трамп. Он добавил, что Киев не может признавать гранты как долги. Ранее Трамп назвал Зеленского «диктатором» и заявил о готовности обсудить с ним лично критику. На фоне обвинений в продолжении конфликта с Россией с целью выгоды, Трамп выразил недовольство политикой Украины, передает «Царьград». Кроме того, американский президент призвал разобраться, куда делись выделенные Украине деньги.

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Украина должна иметь армию в 800 тысяч человек, которую ей будут помогать финансировать. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в рамках пресс-конференции. Трансляция мероприятия велась на youTube-канале офиса Зеленского. «Гарантии безопасности — это членство в Европейском Союзе для нас. Это первое. Другое, что бы я назвал, — финансирование украинской армии не менее чем в 800 тыс. человек», — заявил он. Ранее Зеленский заявил, что Киев не признает обязательств по долгу перед США, как это утверждает американский президент Дональд Трамп. Он добавил, что Киев не может признавать гранты как долги. Ранее Трамп назвал Зеленского «диктатором» и заявил о готовности обсудить с ним лично критику. На фоне обвинений в продолжении конфликта с Россией с целью выгоды, Трамп выразил недовольство политикой Украины, передает «Царьград». Кроме того, американский президент призвал разобраться, куда делись выделенные Украине деньги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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