Сегодня, 23 февраля, в Бейруте состоялась церемония прощания с экс-руководителем организации «Хезболла» Хасаном Насраллой, погибшим пять месяцев назад. Как сообщает Associated Press, на мероприятие прибыли сотни зарубежных политических и религиозных лидеров, включая делегацию из Ирана под председательством спикера парламента. О том, как прошли похороны Насраллы, — в фоторепортаже URA.RU.
Десятки тысяч человек собрались на стадионе Sports City в Бейруте для участия в похоронах бывшего лидера «Хезболлы», сообщает Al-Jazeera. С ночи дороги в столицу Ливана были переполнены автомобилями сторонников организации, направляющихся из южных районов страны и долины Бекаа. Сама церемония прощания получила название «Мы привержены завету». Похороны Насраллы считаются самыми масштабными в Ливане за последние двадцать лет.
Ведущие иранские чиновники, в том числе спикер парламента Мохаммад Багер Калибаф и глава Министерства иностранных дел Аббас Арагчи, прибыли на главный стадион столицы Ливана. На церемонии также присутствовали спикер парламента Ливана и представители президента и премьер-министра страны. Отмечается, что вдоль дороги к аэропорту были установлены экраны для тех, кому не удалось попасть на территорию стадиона.
Насралла возглавлял «Хезболлу» с 1992 года. О его смерти стало известно в сентябре 2024 года после авиаудара Израиля по бункеру в Бейруте. Через несколько дней после гибели Насраллы был убит его двоюродный брат Хашим Сафи ад-Дин, который рассматривался как потенциальный преемник.
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