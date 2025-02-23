23 февраля 2025

Бойца ММА задержали в Кирове за нападение на жену участника СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Боец негативно высказывался в отношении ВС РФ
Боец негативно высказывался в отношении ВС РФ Фото:

Бойца кировского ММА-промоушена Gas Fight Матвея Леванова задержали за оскорбление жены участника спецоперации и за негативные высказывания о действиях ВС РФ. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД. 

«Сотрудниками Кировской полиции во взаимодействии с Росгвардией данный гражданин был установлен и задержан. Он будет привлечен к ответственности за дискредитацию Вооруженных Сил Российской Федерации», — говорится в сообщении. Ранее telegram-канал Baza писал о том, что мужчиной, оскорбивший жену военного, является боец Леванов.

В свою очередь в бойцовской лиге Gas Fight сообщили, что исключили Леванова из своих рядов. Причиной назвали недопустимое поведение бойца. 

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Бойца кировского ММА-промоушена Gas Fight Матвея Леванова задержали за оскорбление жены участника спецоперации и за негативные высказывания о действиях ВС РФ. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.  «Сотрудниками Кировской полиции во взаимодействии с Росгвардией данный гражданин был установлен и задержан. Он будет привлечен к ответственности за дискредитацию Вооруженных Сил Российской Федерации», — говорится в сообщении. Ранее telegram-канал Baza писал о том, что мужчиной, оскорбивший жену военного, является боец Леванов. В свою очередь в бойцовской лиге Gas Fight сообщили, что исключили Леванова из своих рядов. Причиной назвали недопустимое поведение бойца. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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