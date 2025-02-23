Заслуженный тренер России Татьяна Сергаева назначена главным тренером сборной России по художественной гимнастике. Ее предшественницей была широко известная Ирина Винер, которая пробыла на посту более 20 лет. Несмотря на смену тренера, сборная РФ по художественной гимнастике останется одной из лучших мире, заявил российский министр спорта Михаил Дегтярев. О том, как в спортивной среде отреагировали на назначение Сергаевой — в материале URA.RU.
Российские гимнастки останутся лучшими
Назначение Сергаевой отвечает высоким требованиям к подготовке в сфере художественной гимнастики. Ей предстоит сохранить лучшие традиции отечественной школы и учесть новые реалии, заявил Дегтярев, его слова передает РИА Новости. Он выразил уверенность, что при Сергаевой российские гимнастки останутся одними из лучших в мире и будут сочетать опыт, новаторство и стремление к совершенству.
Опытный тренер
Сергаева — опытный тренер, посвятившая свою жизнь художественной гимнастике. Об этом сообщил президент Федерации гимнастики России Олег Белозеров, который и представил кандидатуру Сергаевой. Он подчеркнул, что новый главный тренер приложит все свои знания и опыт, чтобы российские спортсменки сохранили лидирующие позиции и принесли России много новых побед. Слова Белозерова приводит РИА Новости.
Талантливый и творческий человек
Сергаева достойна должности главного тренера. Она — творческий и талантливый человек, подчеркнула тренер сборной Нижегородскорй области по художественной гимнастике Елена Абраменкова в беседе с ТАСС.
Реакция Кабаевой
Олимпийская чемпионка Алина Кабаева поздравила Сергаеву с назначением и пожелала ей успехов в работе. Она также высоко оценила профессиональные качества последней, отметив, что они окажут значительное влияние на прогресс гимнастики в РФ.
Винер не заменить
Винер заменить невозможно, она нужна российской художественной гимнастике, заявила заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова. Она также отметила, что не понимает решения поменять главного тренера перед грядущей Олимпиадой.
«Мне новый тренер сборной незнакома. Считаю, что Ирину Александровну заменить невозможно. Даже не обсуждается, что она нужна российской художественной гимнастике. Она профессор, академик всей гимнастики. А вот согласится она помогать или нет, это уже зависит от того, как попросят. Менять тренера сборной перед следующей Олимпиадой – не понимаю этого решения», — сказала Тарасова в беседе со "Спорт. Рамблер".
Она отметила, что смена главного тренера, безусловно, отразится на сборной, потому что Винер была неотделима от российской гимнастики — и также наоборот. Винер отдавала этому спорту всю жизнь. Слова Тарасовой приводит sport24.
Заслуженная должность
Вице-президент Федерации гимнастики России, десятикратная чемпионка мира и четырехкратная чемпионка Европы Ольга Капранова поздравила Сергаеву с назначением, пожелала ей крепкого здоровья, энергии и новых ярких побед вместе со сборной. Капранова отметила, что мудрость, талант и преданность гимнастике заслуженно привели Сергаеву к ее новому посту. «Пусть ваша работа приносит радость и гордость, а гимнастки, которых вы воспитываете, покоряют пьедесталы!», — написала вице-президент Федерации гимнастики в своем telegram-канале.
Подобный специалист впервые у руля сборной
Благодаря подготовке Сергаевой две команды получили олимпийское золото в групповых упражнениях. Такой специалист, который занимается именно групповыми упражнениями, впервые будет у руля сборной РФ по художественной гимнастике. Об этом заявила серебряный призер Олимпиады 1996 года Яна Батыршина
"Хороший специалист, который сейчас тренирует нижегородскую команду, которая выиграла чемпионат России. Впервые у руля сборной будет специалист, который специализируется на групповых упражнениях", — сказала Батыршина в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".
Уход Винер — иллюзия
Депутат Госдумы Светлана Журова отметила, что не знает Сергаеву, а уход Винер считает иллюзией. По ее мнению, предыдущий главный тренер покинула пост, чтобы оставить всю административную работу и сосредоточиться на работе с гимнастками в зале.
Журова добавила, что не завидует участи главного тренера по художественной гимнастике. «Это очень тяжелая доля — решать человеческую судьбу, а для наших девчонок это действительно судьба», — сказала депутат. Тренеру также нужно быть провидцем, чтобы увидеть ту гимнастку, которая через несколько лет может стать олимпийской чемпионкой.
Классный психолог
Сергаева — классный психолог и тренер, рассказала олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Анастасия Назаренко, добавив, что тренер дала ей очень много в предметной подготовке и видении гимнастики в целом. Благодаря этому Назаренко может передавать полученный опыт детям по всему миру. «Мы всегда ее очень любили и до сих пор прекрасно относимся», — сказала Назаренко в беседе с РИА Новости.
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