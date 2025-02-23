Глава Минобороны Германии высказался о выборах в Бундестаг

Руководитель Министерства обороны Германии Борис Писториус назвал катастрофическими результаты Социал-демократической партии Германии (СДПГ) на досрочных выборах в Бундестаг (парламент ФРГ). Голосование проходило 23 февраля 2025 года.
«Главное, чтобы мы были трезвыми: это разрушительный, катастрофический результат. Нет никакого способа приукрасить его», — цитирует ТАСС Писториуса. Глава Минобороны является представителем СДПГ.
В своем выступлении Писториус подчеркнул, что Фридрих Мерц, представляющий Христианско-демократический и Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС) и претендующий на должность канцлера, теперь обязан выполнять задачи, поставленные перед ним правительством. При этом он не стал делать прогнозы о коалиционных переговорах СДПГ с ХДС/ХСС.
Как URA.RU писало ранее, на досрочных выборах в Германии победил блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Второе место заняла партия «Альтернатива для Германии» (АдГ), заявившая о готовности принимать участие в формировании правительства. Сопредседатель партии АдГ Тино Крупалла заявил, что ХДС вряд ли будет обострять ситуацию с Россией, пишет RT.
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