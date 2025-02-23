23 февраля 2025

Глава Минобороны Германии высказался о выборах в Бундестаг

Глава Минобороны Германии заявил о провале партии СДПГ на выборах в Бундестаг
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Глава Минобороны Германии считает разрушительным набранное СДПГ число голосов на выборах
Глава Минобороны Германии считает разрушительным набранное СДПГ число голосов на выборах Фото:

Руководитель Министерства обороны Германии Борис Писториус назвал катастрофическими результаты Социал-демократической партии Германии (СДПГ) на досрочных выборах в Бундестаг (парламент ФРГ). Голосование проходило 23 февраля 2025 года.

«Главное, чтобы мы были трезвыми: это разрушительный, катастрофический результат. Нет никакого способа приукрасить его», — цитирует ТАСС Писториуса. Глава Минобороны является представителем СДПГ.

В своем выступлении Писториус подчеркнул, что Фридрих Мерц, представляющий Христианско-демократический и Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС) и претендующий на должность канцлера, теперь обязан выполнять задачи, поставленные перед ним правительством. При этом он не стал делать прогнозы о коалиционных переговорах СДПГ с ХДС/ХСС.

Как URA.RU писало ранее, на досрочных выборах в Германии победил блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Второе место заняла партия «Альтернатива для Германии» (АдГ), заявившая о готовности принимать участие в формировании правительства. Сопредседатель партии АдГ Тино Крупалла заявил, что ХДС вряд ли будет обострять ситуацию с Россией, пишет RT.

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Руководитель Министерства обороны Германии Борис Писториус назвал катастрофическими результаты Социал-демократической партии Германии (СДПГ) на досрочных выборах в Бундестаг (парламент ФРГ). Голосование проходило 23 февраля 2025 года. «Главное, чтобы мы были трезвыми: это разрушительный, катастрофический результат. Нет никакого способа приукрасить его», — цитирует ТАСС Писториуса. Глава Минобороны является представителем СДПГ. В своем выступлении Писториус подчеркнул, что Фридрих Мерц, представляющий Христианско-демократический и Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС) и претендующий на должность канцлера, теперь обязан выполнять задачи, поставленные перед ним правительством. При этом он не стал делать прогнозы о коалиционных переговорах СДПГ с ХДС/ХСС. Как URA.RU писало ранее, на досрочных выборах в Германии победил блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Второе место заняла партия «Альтернатива для Германии» (АдГ), заявившая о готовности принимать участие в формировании правительства. Сопредседатель партии АдГ Тино Крупалла заявил, что ХДС вряд ли будет обострять ситуацию с Россией, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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