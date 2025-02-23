23 февраля 2025

Мерц назвал сроки формирования нового правительства Германии

Мерц: к 20 апреля будет сформировано правительство Германии
© Служба новостей «URA.RU»
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Мерц раскрыл, когда будет сформировано новое правительство Германии
Мерц раскрыл, когда будет сформировано новое правительство Германии Фото:

Примерно к 20 апреля будет сформировано новое правительство Германии. Об этом заявил кандидат в канцлеры от лидирующего на выборах в ФРГ блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц.

«Я остаюсь при моей личной надежде, что к Пасхе мы сформируем правительство. Ведь мир не ждет нас, а Европа ждет Германию», — заявил Мерц на передаче Berliner Runde в эфире телеканала ARD.

Ранее Мерц заявил, что выступает за укрепление трансатлантических связей, увеличение военной помощи Украине и ужесточение санкций против России. Внутри страны Мерц и его блок предлагают реформировать бундесвер, усилить роль Германии в НАТО и даже вернуть обязательную военную службу. 

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Примерно к 20 апреля будет сформировано новое правительство Германии. Об этом заявил кандидат в канцлеры от лидирующего на выборах в ФРГ блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц. «Я остаюсь при моей личной надежде, что к Пасхе мы сформируем правительство. Ведь мир не ждет нас, а Европа ждет Германию», — заявил Мерц на передаче Berliner Runde в эфире телеканала ARD. Ранее Мерц заявил, что выступает за укрепление трансатлантических связей, увеличение военной помощи Украине и ужесточение санкций против России. Внутри страны Мерц и его блок предлагают реформировать бундесвер, усилить роль Германии в НАТО и даже вернуть обязательную военную службу. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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