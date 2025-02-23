Мерц назвал сроки формирования нового правительства Германии

Примерно к 20 апреля будет сформировано новое правительство Германии. Об этом заявил кандидат в канцлеры от лидирующего на выборах в ФРГ блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц.
«Я остаюсь при моей личной надежде, что к Пасхе мы сформируем правительство. Ведь мир не ждет нас, а Европа ждет Германию», — заявил Мерц на передаче Berliner Runde в эфире телеканала ARD.
Ранее Мерц заявил, что выступает за укрепление трансатлантических связей, увеличение военной помощи Украине и ужесточение санкций против России. Внутри страны Мерц и его блок предлагают реформировать бундесвер, усилить роль Германии в НАТО и даже вернуть обязательную военную службу.
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