Министерство обороны Украины не выполняет условия контрактов с военнослужащими. Так, например, людей принимают на военные специальности, предполагающие работу в тылу, а отправляют на передовую. Об этом сообщили осведомленные источники.
«Недавно к нам пришли ребята, которых перевели из инженерной бригaды. Они поступили нa службу как строители понтонов, а теперь они пехотинцы», — привела слова собеседника газета The Times.
Источник охарактеризовал это распределение в армии как «билет в один конец». По информации издания, новобранцами заполняют те точки, где наблюдается дефицит людей. Таким образом, пишет газета, военнослужащих подставляют, делая из них «пушечное мясо».
Как ранее писало URA.RU, после прохождения курса базовой подготовки у новобранцев в рядах украинской армии сдают нервы. При этом мобилизованные украинцы массово бегут с полигонов и позиций, пишет «Царьград». Президент Украины Владимир Зеленский намерен привлекать в ряды ВСУ украинцев в возрасте от 18 до 24 лет льготами и «очень высоким денежным обеспечением», напоминает RT.
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