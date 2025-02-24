Избрание нового канцлера в бундтестаг Германии не приведет к улучшению ситуации, а лишь ускорит процессы падения экономики ФРГ и углубление социальных проблем. Об этом заявил российский сенатор от Пермского края Алексей Пушков.
«Немцы выбрали нового канцлера. Когда нация вступает в период деградации, во главе ее оказываются руководители, которые не спасают ее, а лишь способствуют ее дальнейшему затуханию. Это и происходит в Германии. Продолжится вредоносная для страны поддержка Украины, падение германской экономики, проблемы с агрессивными мигрантами», — написал Пушков в своем telegram-канале.
Кроме того, сенатор подчеркивает, что многие немецкие избиратели продолжают поддерживать политический курс, который по его мнению, ведет страну к упадку. Пушков предполагает, что текущие проблемы страны лишь усугубятся, что приведет к дальнейшему ослаблению Германии на международной арене.
Ранее стало известно о том, что блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) одержал победу на выборах в бундестаг. Глава партии Фридрих Мерц заявил, что главным приоритетом страны является достижение независимости Германии от США.
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