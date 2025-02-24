В Совфеде предрекли падение Германии

Сенатор Пушков: Германии еще есть куда падать
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Пушков заявил, что Германии есть куда падать
Пушков заявил, что Германии есть куда падать Фото:

Избрание нового канцлера в бундтестаг Германии не приведет к улучшению ситуации, а лишь ускорит процессы падения экономики ФРГ и углубление социальных проблем. Об этом заявил российский сенатор от Пермского края Алексей Пушков.

«Немцы выбрали нового канцлера. Когда нация вступает в период деградации, во главе ее оказываются руководители, которые не спасают ее, а лишь способствуют ее дальнейшему затуханию. Это и происходит в Германии. Продолжится вредоносная для страны поддержка Украины, падение германской экономики, проблемы с агрессивными мигрантами», — написал Пушков в своем telegram-канале.

Кроме того, сенатор подчеркивает, что многие немецкие избиратели продолжают поддерживать политический курс, который по его мнению, ведет страну к упадку. Пушков предполагает, что текущие проблемы страны лишь усугубятся, что приведет к дальнейшему ослаблению Германии на международной арене.

Ранее стало известно о том, что блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) одержал победу на выборах в бундестаг. Глава партии Фридрих Мерц заявил, что главным приоритетом страны является достижение независимости Германии от США.

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Избрание нового канцлера в бундтестаг Германии не приведет к улучшению ситуации, а лишь ускорит процессы падения экономики ФРГ и углубление социальных проблем. Об этом заявил российский сенатор от Пермского края Алексей Пушков. «Немцы выбрали нового канцлера. Когда нация вступает в период деградации, во главе ее оказываются руководители, которые не спасают ее, а лишь способствуют ее дальнейшему затуханию. Это и происходит в Германии. Продолжится вредоносная для страны поддержка Украины, падение германской экономики, проблемы с агрессивными мигрантами», — написал Пушков в своем telegram-канале. Кроме того, сенатор подчеркивает, что многие немецкие избиратели продолжают поддерживать политический курс, который по его мнению, ведет страну к упадку. Пушков предполагает, что текущие проблемы страны лишь усугубятся, что приведет к дальнейшему ослаблению Германии на международной арене. Ранее стало известно о том, что блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) одержал победу на выборах в бундестаг. Глава партии Фридрих Мерц заявил, что главным приоритетом страны является достижение независимости Германии от США.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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