Зеленский пообещал создать свое НАТО

Украине придется создать свое НАТО, если страну не возьмут в альянс. Об этом заявил киевский лидер Владимир Зеленский.
«Если Украина не вступит в НАТО, нам придется создать НАТО на территории Украины, а это значит содержать армию, достаточно сильную для отражения агрессии. Финансировать ее, производить и хранить достаточное количество собственного оружия, а также вести переговоры с нашими партнерами об их участи», — написал Зеленский в X.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность включения в мирное соглашение по Украине статьи, которая предусматривает немедленное присоединение страны к НАТО. В то же время, украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил, что перспектива вступления Украины в НАТО остается маловероятной из-за сопротивления со стороны таких стран, как США, Германия и Венгрия.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.