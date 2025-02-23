23 февраля 2025

Зеленский пообещал создать свое НАТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленский заявил о создании аналога НАТО на Украине
Зеленский заявил о создании аналога НАТО на Украине Фото:

Украине придется создать свое НАТО, если страну не возьмут в альянс. Об этом заявил киевский лидер Владимир Зеленский. 

«Если Украина не вступит в НАТО, нам придется создать НАТО на территории Украины, а это значит содержать армию, достаточно сильную для отражения агрессии. Финансировать ее, производить и хранить достаточное количество собственного оружия, а также вести переговоры с нашими партнерами об их участи», — написал Зеленский в X.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность включения в мирное соглашение по Украине статьи, которая предусматривает немедленное присоединение страны к НАТО. В то же время, украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил, что перспектива вступления Украины в НАТО остается маловероятной из-за сопротивления со стороны таких стран, как США, Германия и Венгрия.

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Украине придется создать свое НАТО, если страну не возьмут в альянс. Об этом заявил киевский лидер Владимир Зеленский.  «Если Украина не вступит в НАТО, нам придется создать НАТО на территории Украины, а это значит содержать армию, достаточно сильную для отражения агрессии. Финансировать ее, производить и хранить достаточное количество собственного оружия, а также вести переговоры с нашими партнерами об их участи», — написал Зеленский в X. Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность включения в мирное соглашение по Украине статьи, которая предусматривает немедленное присоединение страны к НАТО. В то же время, украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил, что перспектива вступления Украины в НАТО остается маловероятной из-за сопротивления со стороны таких стран, как США, Германия и Венгрия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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