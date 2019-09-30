Саудиты нашли способ для обогащения России

В случае отказа всего мира от сдерживания Ирана, который якобы совершил атаки на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) Saudi Aramco, произойдет «невероятный» рост цен на нефть. Об этом заявил наследный принц Саудовский Аравии Мухаммед бен Сальман.
«Если мир не предпримет решительных действий для сдерживания Ирана, мы увидим дальнейшую эскалацию, которая будет угрожать мировым интересам», — заявил Мухаммед бен Сальман в программе «60 минут» на телеканале CBS.
Он поддержал мнение госсекретаря США Майка Помпео, который обвинил Иран в атаках на НПЗ в Саудовской Аравии. Принц подчеркнул, что выступает за мирное решение этого конфликта, так как военные действия между Саудовской Аравией и Ираном «разрушат мировую экономику».
В начале сентября на территории нефтяной компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии произошел пожар. Причиной данного ЧП стала атака беспилотников на нефтеперерабатывающий завод компании. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы. Российская разведка займется сбором информации о произошедшей атаке, отмечает RT.