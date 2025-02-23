23 февраля 2025

Макрон бросился звонить союзникам из-за Украины

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Макрон созвонился с европейскими лидерами
Макрон созвонился с европейскими лидерами Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон созвонился с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом Турции Реджепом Эрдоганом, канцлером Германии Олафом Шольцем, премьер-министрами Великобритании и Венгрии Киром Стармером и Виктором Орбаном, чтобы обсудить  конфликт на Украине. Об этом французский лидер сообщил в соцсети Х. 

«За несколько часов я поговорил с фон дер Ляйен, председателем Евросовета Антониу Коштой, Шольцем, Стармером, Эрдоганом и Орбаном. Продолжая обсуждения последних нескольких дней с европейскими коллегами и союзниками, мы хотим добиться долгосрочного и стабильного мира на Украине», — написал Макрон.

По информации издания The Hill, президент США Дональд Трамп объявил, что Макрон и премьер-министр Стармер могут прибыть в Вашингтон в ближайший понедельник, 24 февраля. Отмечается, что инициатива встречи исходила непосредственно от глав Франции и Великобритании. Они хотят обсудить с американским лидером возможную отправку на Украину европейских военнослужащих в качестве миротворческой силы.

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Президент Франции Эммануэль Макрон созвонился с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом Турции Реджепом Эрдоганом, канцлером Германии Олафом Шольцем, премьер-министрами Великобритании и Венгрии Киром Стармером и Виктором Орбаном, чтобы обсудить  конфликт на Украине. Об этом французский лидер сообщил в соцсети Х.  «За несколько часов я поговорил с фон дер Ляйен, председателем Евросовета Антониу Коштой, Шольцем, Стармером, Эрдоганом и Орбаном. Продолжая обсуждения последних нескольких дней с европейскими коллегами и союзниками, мы хотим добиться долгосрочного и стабильного мира на Украине», — написал Макрон. По информации издания The Hill, президент США Дональд Трамп объявил, что Макрон и премьер-министр Стармер могут прибыть в Вашингтон в ближайший понедельник, 24 февраля. Отмечается, что инициатива встречи исходила непосредственно от глав Франции и Великобритании. Они хотят обсудить с американским лидером возможную отправку на Украину европейских военнослужащих в качестве миротворческой силы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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