23 февраля 2025

Лавров приехал в Анкару

© Служба новостей «URA.RU»
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Лавров прибыл в столицу Турции Анкару
Лавров прибыл в столицу Турции Анкару Фото:

Глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров приехал в столицу Турции. Об этом сообщил корреспондент с места событий.

«Ожидается, что Лавров продолжит обсуждение различных аспектов международной обстановки. Также будут обсуждаться двусторонние отношения», — рассказал журналист РИА Новости. 

Ранее в Эр-Рияде состоялись переговоры, посвященные ситуации на Украине, с участием представителей России и Соединенных Штатов. От РФ в переговорах приняли участие Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Со стороны США в переговорах участвовали советник по национальной безопасности Майк Уолтц, государственный секретарь Марко Рубио и специальный посланник президента по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф.

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Глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров приехал в столицу Турции. Об этом сообщил корреспондент с места событий. «Ожидается, что Лавров продолжит обсуждение различных аспектов международной обстановки. Также будут обсуждаться двусторонние отношения», — рассказал журналист РИА Новости.  Ранее в Эр-Рияде состоялись переговоры, посвященные ситуации на Украине, с участием представителей России и Соединенных Штатов. От РФ в переговорах приняли участие Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Со стороны США в переговорах участвовали советник по национальной безопасности Майк Уолтц, государственный секретарь Марко Рубио и специальный посланник президента по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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