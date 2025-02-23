Лавров приехал в Анкару

Глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров приехал в столицу Турции. Об этом сообщил корреспондент с места событий.
«Ожидается, что Лавров продолжит обсуждение различных аспектов международной обстановки. Также будут обсуждаться двусторонние отношения», — рассказал журналист РИА Новости.
Ранее в Эр-Рияде состоялись переговоры, посвященные ситуации на Украине, с участием представителей России и Соединенных Штатов. От РФ в переговорах приняли участие Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Со стороны США в переговорах участвовали советник по национальной безопасности Майк Уолтц, государственный секретарь Марко Рубио и специальный посланник президента по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф.
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