В России 23 февраля отпраздновали День защитника Отечества. В честь праздника президент России Владимир Путин наградил участников СВО, возложил венок у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду. Как отметили день защитника отечества в РФ — в фоторепортаже URA.RU.
В Москве на территории ВДНХ у павильона №1 «Центральный» показали шоу «Русские супергерои». В Чите прошла торжественная церемония возложения цветов к мемориалу, посвященному «Боевой и трудовой славе забайкальцев».
В Ростове-на-Дону в честь праздника состоялась торжественная отправка подарков для участников специальной военной операции. В комплекты вошли автомобили с повышенной проходимостью, квадрокоптеры, антидроновые ружья, бинокли, тактические аптечки, саперные лопаты, мультитулы, рюкзаки, утепленные сапоги из вспененной резины, печи, мобильные бани и гитары.
Во время торжественной церемонии военнослужащие возложили гирлянду Славы у стелы «Анапа — город воинской славы». В Санкт-Петербурге на площади Восстания состоялась церемония возложения цветов к обелиску «Город-герой Ленинград», посвященной Дню защитника Отечества.
На Мамаевом кургане в Волгограде в честь Дня защитника Отечества состоялась торжественная церемония, в рамках которой был совершен почетный выстрел. В Сочи на Завокзальном мемориальном комплексе прошла церемония открытия Аллеи героев СВО, после которой участники мероприятия возложили цветы к новым памятникам. Среди увековеченных на Аллее фигуры — командир парашютно-десантного взвода Алмаз Сафин и военный корреспондент телеканала «Россия 24» Борис Максудов.
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