В конгрессе США выгоняют Зеленского с поста президента

«Маленьким диктатором», которому следует уйти в отставку, назвали Владимира Зеленского в конгрессе США. Об этом заявила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин в социальной сети X.
«Маленький диктатор должен уйти в отставку и позволить Украине провести свободные и справедливые выборы», — заявила конгрессвумен. Она также отметила, что США не планирует больше оплачивать Украине ведение военных действий.
Марджори Тейлор Грин высказалась в ответ на слова Зеленского о том, что он готов покинуть свою должность, но согласился бы сделать это ради мира и членства в НАТО. Зеленский отметил, что не планирует десятилетиями оставаться у власти. Провести выборы он намерен только после снятия военного положения, передает «Царьград».
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