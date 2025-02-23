23 февраля 2025

В конгрессе США выгоняют Зеленского с поста президента

© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленский сказал, что готов покинуть пост ради вступления страны в НАТО
Зеленский сказал, что готов покинуть пост ради вступления страны в НАТО Фото:

«Маленьким диктатором», которому следует уйти в отставку, назвали Владимира Зеленского в конгрессе США. Об этом заявила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин в социальной сети X. 

«Маленький диктатор должен уйти в отставку и позволить Украине провести свободные и справедливые выборы», — заявила конгрессвумен. Она также отметила, что США не планирует больше оплачивать Украине ведение военных действий.

Марджори Тейлор Грин высказалась в ответ на слова Зеленского о том, что он готов покинуть свою должность, но согласился бы сделать это ради мира и членства в НАТО. Зеленский отметил, что не планирует десятилетиями оставаться у власти. Провести выборы он намерен только после снятия военного положения, передает «Царьград».

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«Маленьким диктатором», которому следует уйти в отставку, назвали Владимира Зеленского в конгрессе США. Об этом заявила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин в социальной сети X.  «Маленький диктатор должен уйти в отставку и позволить Украине провести свободные и справедливые выборы», — заявила конгрессвумен. Она также отметила, что США не планирует больше оплачивать Украине ведение военных действий. Марджори Тейлор Грин высказалась в ответ на слова Зеленского о том, что он готов покинуть свою должность, но согласился бы сделать это ради мира и членства в НАТО. Зеленский отметил, что не планирует десятилетиями оставаться у власти. Провести выборы он намерен только после снятия военного положения, передает «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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