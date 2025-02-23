Цены на лосось рискуют вырасти в России

В России ожидается повышение цен на лососевые рыбы из-за нового законопроекта, изменяющего условия промысла. Об этом сообщили представители Ассоциации добытчиков лососей Камчатки и Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области.
«Дата, указанная в законопроекте, о перезаключении договоров в этом году, ставит вопрос о прекращении существования значительной части компаний Камчатского края, который сегодня является лидером по добыче лосося в РФ. На нас приходится до 80% вылова», — рассказал глава Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын «Известиям».
Отмечается, что дополнительное давление на отрасль создает требование законопроекта перезаключить договоры пользования рыболовными участками до конца 2025 года. Бюджет может получить почти 200 млрд рублей от этой процедуры. У рыбодобывающих компаний может не хватить финансовых возможностей для выполнения новых требований, что скажется на стоимости рыбы для конечных потребителей.
Ранее сообщалось о том, что в России начали бороться со скачками цен на рыбу. Одним из решений проблемы назвали переоборудование рыбопромыслового флота. Тем не менее, полностью избежать тенденции к увеличению стоимости товара не удастся, так как основной улов в стране приходится на дикую рыбу, на добычу которой установлены ограничения.
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