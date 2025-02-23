23 февраля 2025

В Берлине начались протесты у штаба победившей партии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обстановка на митингах в Германии мирная
Обстановка на митингах в Германии мирная Фото:

В Берлине у штаба Христианско-демократической партии (ХДС), которая лидирует по результатам последних опросов на досрочных выборах, проходит демонстрация. Активисты выражают свое несогласие с планами партии по ужесточению миграционной политики, сообщил корреспондент с места событий.

«Демонстранты, находясь за заграждениями в 500 метрах от штаба ХДС, активно выражают свои позиции, скандируя лозунги и держа плакаты. Мероприятие проходит в мирной обстановке, рядом дежурят полицейские», — рассказал корреспондент РИА Новости.

Согласно данным опроса Infratest dimap для общественно-правового телеканала ARD, ХДС набирает больше всего голосов (29%), передает «Царьград». Второе место занимает правая партия «Альтернатива для Германии» во главе с Алисой Вайдель. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) во главе с действующим канцлером Олафом Шольцем занимает третье место.

Канцлер Германии Олаф Шольц признал поражение Социал-демократической партии Германии на выборах в Бутенстаг. Об этом он заявил после публикации предварительных результатов голосования, прошедшего 23 февраля.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Берлине у штаба Христианско-демократической партии (ХДС), которая лидирует по результатам последних опросов на досрочных выборах, проходит демонстрация. Активисты выражают свое несогласие с планами партии по ужесточению миграционной политики, сообщил корреспондент с места событий. «Демонстранты, находясь за заграждениями в 500 метрах от штаба ХДС, активно выражают свои позиции, скандируя лозунги и держа плакаты. Мероприятие проходит в мирной обстановке, рядом дежурят полицейские», — рассказал корреспондент РИА Новости. Согласно данным опроса Infratest dimap для общественно-правового телеканала ARD, ХДС набирает больше всего голосов (29%), передает «Царьград». Второе место занимает правая партия «Альтернатива для Германии» во главе с Алисой Вайдель. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) во главе с действующим канцлером Олафом Шольцем занимает третье место. Канцлер Германии Олаф Шольц признал поражение Социал-демократической партии Германии на выборах в Бутенстаг. Об этом он заявил после публикации предварительных результатов голосования, прошедшего 23 февраля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...