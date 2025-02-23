В Берлине начались протесты у штаба победившей партии

В Берлине у штаба Христианско-демократической партии (ХДС), которая лидирует по результатам последних опросов на досрочных выборах, проходит демонстрация. Активисты выражают свое несогласие с планами партии по ужесточению миграционной политики, сообщил корреспондент с места событий.
«Демонстранты, находясь за заграждениями в 500 метрах от штаба ХДС, активно выражают свои позиции, скандируя лозунги и держа плакаты. Мероприятие проходит в мирной обстановке, рядом дежурят полицейские», — рассказал корреспондент РИА Новости.
Согласно данным опроса Infratest dimap для общественно-правового телеканала ARD, ХДС набирает больше всего голосов (29%), передает «Царьград». Второе место занимает правая партия «Альтернатива для Германии» во главе с Алисой Вайдель. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) во главе с действующим канцлером Олафом Шольцем занимает третье место.
Канцлер Германии Олаф Шольц признал поражение Социал-демократической партии Германии на выборах в Бутенстаг. Об этом он заявил после публикации предварительных результатов голосования, прошедшего 23 февраля.
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