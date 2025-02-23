Совет Безопасности ООН в понедельник проголосует по проекту резолюции по Украине, который был предложен Соединенными Штатами. Об этом сообщили РИА Новости в миссии Китая, которая председательствует в Совете Безопасности ООН в феврале.
«В 15.00 (23.00 мск — ред.) Совет проголосует по представленному США проекту резолюции», — сказали РИА Новости в миссии КНР. Этот проект резолюции является нейтральной версией, которая описывает ситуацию как «российско-украинский конфликт».
В документе, предложенном США, также выражается скорбь по погибшим в ходе конфликта и подчеркивается необходимость диалога и мирного урегулирования. Данный проект резолюции представлен в качестве альтернативы антироссийскому проекту, предложенному другими западными странами, и отличается более сдержанным тоном. Решение Совбеза будет иметь важные международные последствия, пишет «Царьград».
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