В Тюмени прорвало теплосеть Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюмени перекресток улиц Холодильная и Республики залило кипятком, сообщил очевидец. В пресс-службе УСТЭК «URA.RU» рассказали, что на данном участке выявлено повреждение тепловой сети, причины произошедшего уточняются.

«Бригады оперативных служб „Урало-Сибирской теплоэнергетической компании“ произвели отключение участка. Для обеспечения безопасности выставлены ограждения и ограничен доступ третьих лиц к месту проведения работ», — рассказали в компании. Там отметили, что в двух домах ограничена подача тепловой энергии.

В организации также попросили тюменцев сообщать в УСТЭК, если они обнаружат признаки повреждения других теплосетей.

Ранее исполнительный директор компании Марат Царгасов отмечал, что протяженность трубопроводов в Тюмени — более 800 км, и значительная часть сетей эксплуатируется сверх нормативного срока службы. «Потому что начиная с 90-х годов почти 20 лет на ремонт сетей направлялось катастрофически мало средств. Ежегодный норматив по замене 4% сетей не выдерживался, и чтобы восполнить этот пробел, надо заменить очень много участков теплотрасс», — рассказывал топ-менеджер. Сейчас компания активно решает этот вопрос, например, только в этом году отремонтировано 17 км теплотрасс. Участок на Холодильной — Республики в этом году капитально не ремонтировался.

Видео: читатель «URA.RU»