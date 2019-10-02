Ушел из жизни автор музыки к «Мимино» и «Кин-дза-дза»

Композитор Гия Канчели скончался на 86-м году жизни Фото: wikipedia

После затяжной болезни умер грузинский композитор Гия Канчели, написавший музыку ко многим советским фильмам.

«Легендарный советский и грузинский композитор Гия Канчели скончался на 85-м году жизни после тяжелой болезни», — сообщает деловая газета «ВЗГЛЯД» со ссылкой на грузинские СМИ. Последние годы композитор прожил в Германии.

Канчели является обладателем Государственной премии СССР. Он создавал музыку к таким кинокартинам, как «Мимино», «Кин-дза-дза!», «Твой сын, Земля», «Слезы капали», «Голубые горы, или Неправдоподобная история»» и «Паспорт».