Ушел из жизни автор музыки к «Мимино» и «Кин-дза-дза»

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Композитор Гия Канчели скончался на 86-м году жизниФото: wikipedia

После затяжной болезни умер грузинский композитор Гия Канчели, написавший музыку ко многим советским фильмам.

«Легендарный советский и грузинский композитор Гия Канчели скончался на 85-м году жизни после тяжелой болезни», — сообщает деловая газета «ВЗГЛЯД» со ссылкой на грузинские СМИ. Последние годы композитор прожил в Германии.

Канчели является обладателем Государственной премии СССР. Он создавал музыку к таким кинокартинам, как «Мимино», «Кин-дза-дза!», «Твой сын, Земля», «Слезы капали», «Голубые горы, или Неправдоподобная история»» и «Паспорт».

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