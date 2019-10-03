Экс-главу пермского Росимущества, обвиняемую в превышении полномочий, отпустили домой

Галину Постаногову признали невиновной Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Экс-главу Росимущества по Пермскому краю Галину Постаногову, обвиняемую в превышении должностных полномочий, оправдали. Об этом сообщает корреспондент «URA.RU» из зала суда.

«Судом не установлено наличие состава преступления. Суд постановил оправдать. Меру пресечения в виде подписки о не выезде отменить», — сообщил судья.

Дело в отношении бывшего руководителя территориального управления Росимущества было возбуждено региональным УФСБ в августе 2017 года.

По версии силовиков, Постаногова, будучи руководителем управления, от имени краевого Росимущества продала фирме «Капитал-Девелопмент» восемь земельных участков, не имея на то полномочий. Земли принадлежали федеральному предприятию «Племзавод „Верхнемуллинский“» (признано банкротом). Во время оглашения приговора судья отметил, что тем самым Постаногова причинила ущерб имуществу РФ в сумме не менее 74 млн рублей. Сама обвиняемая называла уголовное преследование незаконным и отказывалась признавать вину.

Постаногова исполняла обязанности главы Росимущества по Пермскому краю с 2010 по 2015 год. Затем еще год проработала заместителем руководителя ведомства.