В отношении бывшей и. о. руководителя территориального управления Росимущества по Пермскому краю Галины Постаноговой возбуждено уголовное дело. Сотрудники краевого УФСБ заподозрили чиновницу в превышении служебных полномочий, сообщил «URA.RU» источник в правоохранительных органах.
В самом управлении ФСБ официально информацию не комментируют, но сама Галина Постаногова подтвердила факт преследования со стороны ФСБ и рассказала «URA.RU», что силовики пришли к ней домой в субботу, 5 августа, в 18:40 — за 12 часов до вылета всей семьи в отпуск: «То, что сейчас пытаются сделать сотрудники ФСБ, для меня просто смехотворно. Полагаю, они просто решили сорвать отпуск и сделали это. Насколько мне известно, в отношении меня как минимум три месяца проводили проверку. Я считаю происходящее незаконным уголовным преследованием, о мотивах которого расскажу позже».
Собеседница добавила, что интерес спецслужб вызвала ее деятельность во главе терруправления Росимущества.
Галина Постаногова исполняла обязанности главы ТУ Росимущества с 2010 по 2015 год. Затем еще год она проработала заместителем руководителя ведомства.