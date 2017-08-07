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Главные новости Пермского края
12:08  07 августа 2017 0

«Они просто решили сорвать отпуск». ФСБ возбудило уголовное дело против экс-главы Росимущества Пермского края

Суд над Усковым Валерием. Челябинск, уголовный кодекс
Сотрудники краевого УФСБ заподозрили чиновницу в превышении служебных полномочийФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В отношении бывшей и. о. руководителя территориального управления Росимущества по Пермскому краю Галины Постаноговой возбуждено уголовное дело. Сотрудники краевого УФСБ заподозрили чиновницу в превышении служебных полномочий, сообщил «URA.RU» источник в правоохранительных органах.

В самом управлении ФСБ официально информацию не комментируют, но сама Галина Постаногова подтвердила факт преследования со стороны ФСБ и рассказала «URA.RU», что силовики пришли к ней домой в субботу, 5 августа, в 18:40 — за 12 часов до вылета всей семьи в отпуск: «То, что сейчас пытаются сделать сотрудники ФСБ, для меня просто смехотворно. Полагаю, они просто решили сорвать отпуск и сделали это. Насколько мне известно, в отношении меня как минимум три месяца проводили проверку. Я считаю происходящее незаконным уголовным преследованием, о мотивах которого расскажу позже».

Собеседница добавила, что интерес спецслужб вызвала ее деятельность во главе терруправления Росимущества.

Галина Постаногова исполняла обязанности главы ТУ Росимущества с 2010 по 2015 год. Затем еще год она проработала заместителем руководителя ведомства.

Анна Белкина
© Служба новостей «URA.Ru»
Стефан Савелли
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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