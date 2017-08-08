Пермская экс-чиновница требует денег от ФСБ за сорванный отпуск в США

19:04 08 августа 2017 0

Галина Постаногова возмущена поведением силовиков и готовится к суду Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Экс-руководитель пермского управления Росимущества Галина Постаногова, ставшая фигурантом уголовного дела, заявила о незаконных действиях силовиков. Теперь бывшая чиновница намерена взыскать с ФСБ солидные компенсации.

Во вторник, 8 августа, бывший руководитель территориального управления (ТУ) Росимущества Галина Постаногова (она покинула ведомство в прошлом году) провела пресс-конференцию, на которой рассказала о громком уголовном деле, фигуранткой которого является. Экс-чиновницу подозревают в превышении должностных полномочий при продаже федеральных земель.

Галина Постаногова сообщила, что в минувшую субботу, 5 августа, вечером к ней домой пришли сотрудники регионального управления ФСБ. Однако экс-чиновница не впустила силовиков, после чего ей предложили отправиться на допрос.

Беседа со следователем длилась на протяжении нескольких часов. На следующий день семья Постаноговой планировала улететь в отпуск в Лос-Анджелес — там сын подозреваемой проходит курсы английского языка. Поездку пришлось отменить, хотя заранее были приобретены и обратные билеты. Постаногова подала следователю ходатайство о согласовании выезда, на что, по ее словам, получила «глумливый» ответ, что просьба будет рассмотрена в течение трех дней. Также экс-чиновница утверждает, что ей не дали воды, отказались открыть форточку, когда она почувствовала себя плохо.

«Я считаю, что все это было сделано для того, чтобы просто не дать мне съездить в отпуск. Хотя это ничем не было обосновано», — заявила Постаногова и добавила, что через суд будет взыскивать с ФСБ расходы, связанные с несостоявшимся отпуском, и компенсацию морального вреда.

Галина Постаногова также сообщила, что ее подозревают в незаконном подписании в марте прошлого года распоряжения о передаче в собственность ООО «Капитал-Девелопмент» восьми земельных участков, находившихся в федеральной собственности. Сама же экс-чиновница утверждает, что небольшие земли были проданы по кадастровой стоимости примерно за десять тысяч рублей, поскольку на них находились объекты недвижимости ООО «Капитал-Девелопмент». При этом сделки прошли госрегистрацию и правовую экспертизу. Таким образом, Постаногова считает незаконным уголовное преследование и уже направила жалобы в центральный аппарат ФСБ, Генпрокуратуру и президенту страны.

«Я отношусь с огромным уважением к ФСБ, но некоторые люди в принципе не должны работать в этой системе», — резюмировала Постаногова, которая сейчас находится под подпиской о невыезде.

По словам подозреваемой, ее преследование инициировал действующий руководитель ТУ Росимущества Денис Молодых, подавший заявление в ФСБ. Получить его комментарий не удалось.

В пресс-службе регионального управления ФСБ факт возбуждения уголовного дела по-прежнему не комментируют.