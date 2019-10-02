Глава РМК запустил шоу на YouTube, в котором будет раздавать деньги уральцам

Игорь Алтушкин хочет помочь начинающим предпринимателям Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава «Русской медной компании» Игорь Алтушкин запустил свой видеопроект на YouTube «#startup_reality. Твой ключ от бизнеса». В нем молодые предприниматели из Екатеринбурга будут соревноваться за крупный грант на открытие бизнеса и учиться у экспертов вести дела.

«Моя цель — предоставить стартовый капитал молодым, целеустремленным людям на реализацию их идей. Я помню, как сам когда-то уговаривал банки поверить в меня, чтобы они дали мне средства на запуск, — сказал глава РМК Игорь Алтушкин. — Мы не будем инвесторами в прямом смысле, нам не нужны доли в компании, проценты, возвраты. Мы даем гранты, чтобы в городе появилось больше интересных и полезных проектов».

Как рассказали в пресс-службе проекта, он будет разделен на несколько этапов. Для начала участникам в течение двух месяцев нужно будет освоить конкурсные бюджеты: 100 тысяч рублей на разработку продукта, еще 200 тысяч рублей на запуск и 300 тысяч рублей на продвижение. «Тому, кто пройдет все этапы и предложит лучший проект по мнению приглашенных экспертов, в финале презентуют еще один миллион рублей. Организаторы не исключают, что размер финансирования может быть увеличен, исходя из реальных бизнес-проектов участников», — рассказали в администрации конкурса.

Основные этапы проекта будут сниматься на видео и станут своего рода онлайн-курсом по открытию бизнеса. Запуск шоу намечен на 16 октября, финал стартап-гонки планируют провести в декабре. Для участия в конкурсе нужно отправить анкету организаторам. При этом они не просят готовые бизнес-планы или маркетинговые стратегии. Довести концепцию до бизнес-кейса в ходе проекта помогут консультанты и эксперты.