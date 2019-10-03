Британия сделала выбор между антироссийскими санкциями и Марсом

Великобритания отказалась от санкций против России, чтобы запустить марсоход Фото: unsplash/

Великобритания внесла поправки в санкционный закон против России об экспорте, разрешив поставку необходимых веществ для работы по программе европейско-российской марсианской станции ExoMars-2020. Документ опубликован на сайте законодательства Соединенного Королевства.

В тексте сказано, что Великобритания сможет продавать и поставлять в Россию материалы, предназначенные для заправки спутников или работы в пусковых устройствах. Также санкции могут снять, чтобы провести тестовые испытания программы. Однако каждый конкретный случай будет рассматриваться индивидуально, отмечает RT.

Россия совместно с европейскими учеными разрабатывает программу по высадке робота на Марсе. В 2017 году Евросоюз вывел из-под секторальных экономических санкций ракетное топливо для программы. Запуск ExoMars-2020 запланирован на 2020 год, передает телеканал 360. Российская сторона предоставит для миссии ракету «Протон-М», десантный модуль с посадочной платформой и научные инструменты для марсохода. Управление марсоходом предоставлено Европейскому космическому агентству (ЕКА).