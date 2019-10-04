Композитор Илья Резник и его супруга Ирина считают, что в инциденте с подростками, которые
«Ситуация произошла в школе при потворстве классного руководителя и директора школы. Старшеклассники избили и окунули в унитаз нашего мальчика», — заявила Nation News супруга музыканта Ирина Резник. Она отметила, что сейчас ребенок «чувствует себя очень плохо».
Сам Илья Резник признался, что отреагировал на эту историю с «сердечной болью». «Это свинство и зверство, они [подростки] поступили, словно маленькие звереныши», — считает композитор. По его наблюдению, сейчас «школьное насилие очень распространено». Резник рассказал. что пострадавший мальчик занимается в его театре уже четвертый год, он дает благотворительные концерты и в коллективе его все любят.
Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту инцидента с подростками в школе на юго-западе Москвы, напоминает RT. В департаменте образования Москвы уточнили, что речь идет о школе №1536, где несколько детей окунули школьника головой в унитаз.