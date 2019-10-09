Ямалец в одночасье стал миллионером

Организаторы ждут, когда объявится победитель и заберет свой миллион рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Житель Ямала выиграл суперприз лотереи «Гослото «5 из 36» — 1,1 млн рублей. Об этом сообщается на сайте организатора акции.

«8 октября повезло участнику из Ямало-Ненецкого автономного округа. Он купил билет «Гослото «5 из 36» на сайте за 40 рублей и выиграл суперприз лотереи», — говорится в сообщении.

Общая призовая сумма тиража составляла 3,7 млн рублей. В розыгрыше приняли участие более 32,5 тысячи лотерейных билетов.

Сейчас организаторы акции ждут, пока объявится счастливчик. «Этот выигрыш случился только вчера, победители не часто выходят на связь так быстро, к сожалению. Тем более, что это довольно удаленный регион, оттуда редко сразу едут в наш лотерейный центр за оформлением выигрыша», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе организатора лотереи.