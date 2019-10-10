Инсайд: напавшему на югорских журналистов виновнику ДТП грозит реальный срок

Сейчас подозреваемый находится в СИЗО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Садааму Гашумову из Нижневартовска, который сбил 80-летнюю женщину, а потом напал на журналистов, грозит реальный тюремный срок. Об этом «URA.RU» рассказали источники в окружной прокуратуре.

«Мужчину подозревают в преступлениях, предусмотренных двумя статьями уголовного кодекса: нанесение тяжкого вредя здоровью при ДТП (ч. 1. ст. 264 УК РФ — ред.) и воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, сопряженное с угрозой применения насилия (ч. 3 ст. 144 УК РФ — ред.)», — добавил инсайдер.

О том, что произошло в Нижневартовске, «URA.RU» писало ранее. Мужчина, находясь за рулем автомобиля, сдавал назад и совершил наезд на пожилую женщину. От удара она упала лицом вниз, но машина продолжила движение. В результате аварии пенсионерка получила перелом плечевого сустава. Об аварии стало известно съемочной группе телеканала «Мегаполис». Виновник происшествия стал нападать на видеооператора и угрожать ему. Конфликт продолжился в телецентре, где спустя несколько часов вновь появился водитель иномарки и попытался прорваться к съемочной группе.

Вскоре Гашумова отправили в СИЗО, возбудив уголовное дело, расследование которого взял под контроль глава следственного комитета России Александр Бастрыкин. Материалы дела сейчас находится в прокуратуре, где готовится обвинительное заключение. Получить официальный комментарий в пресс-службе окружной прокуратуры на момент публикации не удалось: там не ответили на звонки.