В ХМАО возбудили дело против водителя, который наехал на пожилую женщину и напал на журналистов

Водитель, напавший на журналистов, находится под стражей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Возбуждено уголовное дело в отношении 22-летнего мужчины, который сбил в Нижневартовске пожилую женщину, а потом напал на журналистов, работавших на месте ДТП. Нарушитель находится под стражей.

«Ему предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, а также в воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов», — сообщается на сайте СУ Следственного комитета РФ по Югре.

По версии следствия, 28 августа обвиняемый наехал на 80-летнюю женщину, которая получила серьезные травмы в результате ДТП. После этого обвиняемый начал угрожать и нападать на съемочную группу телеканала «Мегаполис», которая приехала на место происшествия. На этом мужчине не остановился — спустя несколько часов он пришел в телецентр, где вновь напал на сотрудников канала. Точные обстоятельства преступления сейчас уточняются.

Ранее «URA.RU» сообщал, что после инцидента журналисты начали получать угрозы в соцсетях от неизвестной женщины. Она требует удалить видео и заявляет о связях в полиции.