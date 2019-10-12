Малышева призвала россиян отказаться от туалетной бумаги

Туалетная бумага, по утверждению Елены Малышевой, опасна для здоровья Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Ведущая программы «Жить здорово» на Первом канале, доктор медицинских наук Елена Малышева заявила, что туалетная бумага опасна для здоровья. Терапевт пояснила, что бумагой травмируется слизистая оболочка заднего прохода из-за чего возникают осложнения.

«С медицинской точки зрения использовать бумагу как способ гигиены после дефекации неправильно, неграмотно и очень плохо для этого места», — заявила Малышева в своей программе, ее слова приводит телеканал 360. Врач отметила, что постоянное использование бумаги является причиной образования анальных трещин, что в итоге может спровоцировать попадание инфекции в организм. Альтернативой бумаге она считает подмывание водой после посещения туалета. Телеведущая отметила, что эта гигиеническая процедура особенно важна для женщин и девочек, так как может снизить риск развития цистита, пишет Nation News.

Ранее Елена Малышева дала совет от каких продуктов лучше отказаться, чтобы не заболеть раком.