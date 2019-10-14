Половина районов Екатеринбурга определилась с местом для храма Святой Екатерины

В половине городских районов лидирует площадка бывшего Приборостроительного завода Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Больше половины жителей Октябрьского района в Екатеринбурге проголосовали за площадку на месте бывшего приборостроительного завода в опросе о строительстве храма Святой Екатерины. Об этом свидетельствуют данные после обработки 100% бюллетеней (9460 голосов), сообщили в местной избирательной комиссии. По предварительным результатам, четыре городских района отдали предпочтение площадке бывшего приоборостроительного завода.

Построить храм Святой Екатерины на месте бывшего приборостроительного завода хотят 5,8 тысячи человек (58,65%), а на территории рядом с Макаровским мостом — 3,4 тысячи человек (38,70%). Недействительными признаны 260 бюллетеней. В среднем по результатам обработки голосов в четырех районах Екатеринбурга (Кировский, Ленинский, Орджоникидзевский и Октябрьский) больше половины проголосовавших (59,17%) выбрали площадку бывшего завода.

Ранее «URA.RU» сообщало, что, по итогам обработки более 47% голосов в опросе в Орджоникидзевском, Ленинском и Чкаловском районах, лидирует площадка на месте бывшего Приборостроительного завода.

Опрос о месте строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге прошел 13 октября. В нем приняли участие 97,5 тысячи жителей города (8,98%). Ранее в мэрии заявляли, что результаты будут известны утром, однако явка оказалась неожиданно высокой, поэтому подсчет голосов может затянуться до вечера 14 октября.