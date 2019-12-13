Труба раздавила двух рабочих на Урале

Пострадавшие попали в реанимацию, но травмы оказались смертельными
В Нижней Туре двоих рабочих раздавило трубой. Об этом «URA.RU» сообщили в прокуратуре Свердловской области. ЧП произошло на промплощадке научно-производственного предприятия «Аспект-Центр».
«Днем 11 декабря 2019 года два рабочих предприятия получили тяжкие травмы в результате ската металлической трубы диаметром 820 мм длиной 11 метров с вершины пирамиды, образованной складированными трубами», — рассказали агентству в пресс-службе облпрокуратуры.
Оба пострадавших на следующий день скончались от полученных в реанимационном отделении Нижнетуринской центральной горбольницы. Прокуратура и Следственный комитет начали проверку.
«Прокуратура выясняет все обстоятельства несчастного случая на производстве», — сообщили в облпрокуратуре.