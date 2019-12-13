12 декабря 2019

Труба раздавила двух рабочих на Урале

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонтные работы на Арбинских очистных сооружениях. Курган, трубопровод, ремонт труб, ремонт, арбинский водопровод, арбинка
Пострадавшие попали в реанимацию, но травмы оказались смертельнымиФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Нижней Туре двоих рабочих раздавило трубой. Об этом «URA.RU» сообщили в прокуратуре Свердловской области. ЧП произошло на промплощадке научно-производственного предприятия «Аспект-Центр».

«Днем 11 декабря 2019 года два рабочих предприятия получили тяжкие травмы в результате ската металлической трубы диаметром 820 мм длиной 11 метров с вершины пирамиды, образованной складированными трубами», — рассказали агентству в пресс-службе облпрокуратуры.

Оба пострадавших на следующий день скончались от полученных в реанимационном отделении Нижнетуринской центральной горбольницы. Прокуратура и Следственный комитет начали проверку.

«Прокуратура выясняет все обстоятельства несчастного случая на производстве», — сообщили в облпрокуратуре.

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© Служба новостей «URA.RU»
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