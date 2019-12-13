Названы виновные в пожаре на авианосце «Адмирал Кузнецов»

В пожаре на авианосце «Адмирал Кузнецов» обвинили экипаж судна. Виновников произошедшего назвали в пресс-службе судоремонтного завода «Звёздочка».
«Моряки не проверили поверхности, куда падала искра от сварки, — на ней был мазут, который и загорелся. Рядом со сварщиками никого из ответственных тоже не было», — сообщили в пресс-службе предприятия.
Там также отметили, что военные должны сами проверить безопасность судна перед любой работой с огнем, в частности со сваркой, после чего выписать письменное разрешение на проведение работ. Один из членов экипажа должен контролировать проведение работ.
Однако, как сообщает
Пожар на авианосце произошел 12 декабря. Судно находилось в Мурманске на ремонте. По предварительной информации, возгорание началось во время сварочных работ. При пожаре пострадали 10 человек, позднее были найдены тела двух погибших. После произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ».