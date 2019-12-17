Челябинская область отчитается перед Голиковой за исполнение поручений Путина

Семь регионов РФ отчитаются перед Татьяной Голиковой в режиме телемоста Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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Челябинская область стала одним из семи российских регионов, которым предстоит отчитаться перед Москвой о промежуточных итогах нацпроекта «Образование». Об этом сообщили «URA.RU» в пресс-службе правительства.

«19 декабря будут подведены итоги первого года реализации национального проекта „Образование“. В мероприятии примут участие вице-премьер Татьяна Голикова, министр просвещения РФ Ольга Васильева, замминистра просвещения РФ Марина Ракова и высшие должностные лица России», — сообщили «URA.RU» в правительстве региона.

Мероприятие пройдет в режиме прямой трансляции, к которой подключат Центр цифрового образования «IT-Cube.Miass», пояснили «URA.RU» в пресс-службе регионального министерства образования. Центр открылся в сентябре 2019 года — первым в регионе — и пока остается уникальной площадкой с высоким техническим оснащением. Миасские школьники на его базе занимаются образовательно-исследовательскими и краеведческими проектами, учатся по программе Яндекс.Лицея, участвуют в региональном этапе WorldSkillsRussia (движение, занимающееся повышением престижа рабочих профессий и профессионального мастерства).

В телемосте примут участие самые разные люди — от губернаторов до школьников, которые посещают открытые в рамках нацпроекта «Образование» технопарки «Кванториум», Дома научной коллаборации, центры цифрового образования детей «IT-куб», центры образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста» и другие.