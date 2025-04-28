Челябинский актив Движения Первых и Упрдор «Южный Урал» в преддверии Дня труда провели субботник у памятника воинам-каслинсам. Как сообщили URA.RU в пресс-службе управления, в завершении мероприятия у вечного огня дети устроили флешмоб, выстроившись в цифру 80, посвященную юбилею со Дня Победы в Великой Отечественной войне.
«Движение первых с радостью приняли участие в таком замечательном событии. Мы знаем, что такое помнить, гордиться, защищать нашу родину и быть патриотами своей страны. Ребята готовы творить добро и делать лучшее для нашей страны», — заявили в Движении Первых.
Ребята также возложили цветы к вечному огню совместно с и.о. начальника Упрдор «Южный Урал» Антоном Антоновым и главой Каслинского района Игорем Колышевым. На субботнике провели не только уборку, но и покрасили ограждения, лавки и урны у мемориала.
В завершение ребята высадили ели и выстроились в цифру 80, означающую количество лет с Дня Победы. Для детей также организовали экскурсии в храм Вознесения Господня и на Каслинский завод архитектурно-художественного литья.
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