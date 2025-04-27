27 апреля 2025

Репетицию Парада Победы отменили в Челябинске из-за надвигающегося ливня

© Служба новостей «URA.RU»
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Погода изменила планы по репетиции Парада Победы
Погода изменила планы по репетиции Парада Победы Фото:

В Челябинске из-за сильного ливня, который накроет город через несколько часов, отменили репетицию Парада Победы на площади Революции. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями репетиция отменена», — сообщила пресс-служба администрации Челябинска в telegram-канале. Мероприятие должно было пройти с 16:00 до 21:00 на площади Революции.

На Челябинск надвигается мощный ливень, который обрушится на город через несколько часов, сообщили ранее синоптики. В ночь на 29 апреля в регионе прогнозируются заморозки до минус шести градусов и снег, предупредили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.

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В Челябинске из-за сильного ливня, который накроет город через несколько часов, отменили репетицию Парада Победы на площади Революции. Об этом сообщила пресс-служба администрации города. «В связи с неблагоприятными погодными условиями репетиция отменена», — сообщила пресс-служба администрации Челябинска в telegram-канале. Мероприятие должно было пройти с 16:00 до 21:00 на площади Революции. На Челябинск надвигается мощный ливень, который обрушится на город через несколько часов, сообщили ранее синоптики. В ночь на 29 апреля в регионе прогнозируются заморозки до минус шести градусов и снег, предупредили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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