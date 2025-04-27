Репетицию Парада Победы отменили в Челябинске из-за надвигающегося ливня

В Челябинске из-за сильного ливня, который накроет город через несколько часов, отменили репетицию Парада Победы на площади Революции. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
«В связи с неблагоприятными погодными условиями репетиция отменена», — сообщила пресс-служба администрации Челябинска в telegram-канале. Мероприятие должно было пройти с 16:00 до 21:00 на площади Революции.
На Челябинск надвигается мощный ливень, который обрушится на город через несколько часов, сообщили ранее синоптики. В ночь на 29 апреля в регионе прогнозируются заморозки до минус шести градусов и снег, предупредили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!