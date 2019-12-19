Известный кардиохирург оценил внимание Путина к развитию медицины

Владимир Путин интересуется конкретными примерами из жизни россиян Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин уделяет большое внимание проблемам в первичном звене здравоохранения потому, что его интересуют реальная доступность и качество медицинской помощи жителям России и то, как эта сфера будет развиваться в будущем. Таким мнением с «URA.RU» поделился известный врач-кардиохирург, академик РАН Лео Бокерия.

На большой пресс-конференции Владимир Путин, отвечая на вопрос корреспондента «URA.RU», рассказал, как изменить ситуацию в сфере здравоохранения в лучшую сторону.

«Отвечая на вопросы о проблемах в первичном звене здравоохранения, президент РФ всегда говорит по существу, опираясь на абсолютно конкретные примеры из жизни, а не на абстрактные показатели из отчетов ведомств. В частности, Путин сказал о несправедливой разнице в оплате труда обычных и главных врачей. Также глава государства поднял особенно важный вопрос об ОМС и дал на него честный ответ», — считает Лео Бокерия. При этом медик отметил, что президент России смотрит в будущее российской медицины и всегда учитывает потребности не только врачей, но и пациентов.

Сегодня, 19 декабря, Путин проводит 15-ю большую пресс-конференцию, в которой участвуют порядка 1,9 тысячи журналистов со всей страны. В частности в ходе мероприятия президент раскрыл, изменится ли в России пенсионная система.