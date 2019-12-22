Соратник Суркова предрек Зюганову проблемы после заявления о досрочных президентских выборах

Политическую карьеру Геннадия Зюганова может ждать бесславный конец Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов после своих нашумевших слов о возможных досрочных выборах президента может быстро «доиграться». Такое мнение высказал российский политолог и директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, считающийся соратником помощника президента РФ Владислава Суркова.

«Зюганов со своими вбросами о досрочных выборах президента может быстро доиграться. КПРФ рискует лишиться еще одного коммуниста-главы региона. В столице Хакасии Абакане с триумфальным результатом мэром становится единоросс Алексей Лемин. Будет кем заменить [нынешнего главу региона — коммуниста Валентина] Коновалова в связи с утратой доверия президента. Понаблюдаем», — написал эксперт в своем telegram-канале. В связи с потерей очередного губернатора-коммуниста, по мнению политолога, у Зюганова могут возникнуть серьезнейшие проблемы в своей партии, где ему давно бы хотели найти преемника.

Ранее Зюганов в ходе масштабной конференции левых сил допустил возможность проведения в РФ досрочных президентских выборов. Правда, на чем основывается такое его предположение, политик не уточнил. Более того, Зюганов даже не указал год, в который могут пройти досрочные выборы главы государства. По мнению политических конкурентов коммуниста, его заявление может быть частью подготовки Компартии к парламентским выборам 2021 года (такой позиции, в частности, придерживаются в «Справедливой России»).

Сам лидер КПРФ ранее четырежды безуспешно баллотировался на высший государственный пост, всякий раз набирая 17-20% голосов избирателей. В 2018 году вместо Зюганова на президентские выборы от Компартии пошел бизнесмен Павел Грудинин, не сумевший навязать борьбу Владимиру Путину.