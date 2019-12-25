Пермяк, взорвавший машину в центре города, мог подорвать еще один автомобиль

Пермский автоподрывник оказался причастен еще к одному такому же преступлению Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пермяк, который взорвал Nissan Qashqai в октябре 2019 на Комсомольском проспекте, подозревается в подрыве еще одного автомобиля. Об это «URA.RU» рассказал источник, близкий к силовым структурам.

«Этого мужчину подозревают в подрыве автомобиля Lifan Solano в Мотовилихинском районе Перми в 2018 году», — рассказал «URA.RU» инсайдер. Он пояснил, что после совместной проверки МВД и ФСБ удалось доказать причастность данного мужчины и к этому преступлению.

Сообщается, что в первый раз мужчина также пытался взорвать автомобиль из личных неприязненных отношений с владельцем транспортного средства. И точно также закладывал порох в выхлопную трубу. Сейчас по данному факту полиция тоже возбудила уголовное по ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств).

В пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю «URA.RU» направило запрос, с просьбой прокомментировать данную информацию.