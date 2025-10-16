Пермская птицефабрика самовольно продлила срок годности мяса

На птицефабрике в Прикамье на неделю самовольно продлили срок годности мяса
Срок годности мяса был самовольно продлен на шесть дней
Срок годности мяса был самовольно продлен на шесть дней Фото:

В октябре 2025 года на АО «Птицефабрика Чайковская» нашли нарушение, связанное со сроком годности продукции. Об этом сообщается на сайте краевого Россельхознадзора.

«Птицефабрика произвела 47,7 килограмм крылышек цыпленка-бройлера с датой выработки 1 октября и сроком годности до 31 декабря 2025 года. В качестве сырья использовалась аналогичная продукция с датой выработки 25 сентября и сроком годности до 25 декабря 2025 года. Таким образом, организация продлила сроки годности мясной продукции на шесть дней», — сообщает ведомство.

Данные факты свидетельствуют о нарушении ветправил организации работы по оформлению сопроводительных документов. Предприятию было объявлено предостережение о недопустимости нарушений.

Ранее URA.RU сообщала о том, что Пермском крае птицефабрика за отказ пустить инспектора Россельхознадзора и получила штраф. Мировой судья Кунгурского судебного района признал АО «Птицефабрика „Комсомольская“ виновным в совершении административного правонарушения. Директор птицефабрики отказал в проведении проверки, чем воспрепятствовал законной деятельности должностного лица. 

