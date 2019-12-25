Эрдоган заявил о присутствии двух тысяч наемников из ЧВК Вагнера в Ливии

В Ливии находится две тысячи наемников из частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
«Для чего и почему сегодня в Ливии находятся 5 тысяч наемников из Судана и две тысячи наемников из ЧВК Вагнера? Что они там делают?» — цитирует РБК президента Турции.
В Ливии с 2011 года идет противостояние между Ливийской национальной армией (ЛНА) и правительством национального единства (ПНЕ). Военные действия продолжаются до сих пор.
ЧВК Вагнер — неофициальное вооруженное формирование. По данным СМИ, участвовало в войне в Донбассе и Сирии. В 2017 году была включена в санкционный список США. «URA.RU» писало, что в ноябре в Ливию с отрядом в 200 человек в составе группы ЧВК Вагнер отправились уральцы.
Президент Турции провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Отмечается, что в ходе беседы также были обсуждены двусторонние отношения и региональные вопросы, передает RT.