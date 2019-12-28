Челябинцы видят проблемы, но не разучились радоваться жизни Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Самой болезненной проблемой Челябинска его жители считают состояние экологии. Далее с большим отрывом следуют вопросы медицинского обслуживания и коррупции. Таковы итоги социологического опроса, проведенного в декабре исследовательским центром «Маркетинга и Социологии» («МарС»).

Респондентам предложили ответить на вопрос: «Какая тема является самой болезненной для развития Челябинска в настоящий момент?». В топ самых актуальных проблем, преодолевших статистическую погрешность, вошли экология в городе (42,3%), здравоохранение (14,8%), коррупция (10%), образование (8%), нехватка рабочих мест (6%) и состояние дорог (6%).

Проблемы с благоустройством и транспортом сочли наиболее важными по четыре процента опрошенных, всего лишь один процент респондентов указал на недостаточную безопасность жителей мегаполиса. Еще четыре процента затруднились ответить на вопрос. «Представленный рейтинг полностью отражает сложившиеся потребности горожан», — заявил «URA.RU» директор исследовательского центра «МарС» Иван Полукаров.

Участниками проведенного для «URA.RU» телефонного опроса с 16 по 20 декабря 2019 года стали 400 совершеннолетних челябинцев. Исследование проводилось по квотной, половозрастной и районированной выборке, через специализированный колл-центр, звонками на мобильные телефоны. Статистическая погрешность не превышает 5%.