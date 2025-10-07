Фигурантам уголовных дел в челябинском фонде капремонта продлили срок ареста

Центральный райсуд Челябинска продлил до 13 декабря срок в СИЗО фигурантам коррупционного скандала в Фонде капремонта региона Андрею Шадрину и Илье Бархатову. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
«Суд с учетом мнения прокурора удовлетворил ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей на два месяца. А всего до восьми месяцев 23 суток, то есть до 13 декабря 2025 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
Адвокаты Бархатова и Шадрина просили суд смягчить меру пресечения на более мягкую. Они высказывали мнение о том, что их подзащитные могут содержаться под домашним арестом. Но суд не разделил их доводы.
Адвокаты продолжают работать над смягчением меры пресечения. При этом, как ранее заявлял адвокат Виктор Штирц, следствие по делу приобрело затяжной характер.
Шадрин и Бархатов были задержаны сотрудниками УФСБ по региону. В этот момент они находились в новых территориях, куда уехали после госслужбы в Челябинске. Мужчин обвинили в коррупции. Предварительно, они организовали схему, через которую с Фондом были заключены контракты на сумму более 100 млн рублей.
Разгром в Фонде капремонта начался с задержания его главы — Виктора Тихоненко. Он попался на должностном преступлении: вступил в сговор с подрядчиком. После в деле всплыла коррупционная составляющая. А именно: в 2018 году, будучи начальником центрального отдела в Фонде, Тихоненко получил не менее 740 тысяч рублей за внесение требований в документы на аукцион по замене лифтов, что позволило выиграть и заключить договоры конкретному подрядчику.
