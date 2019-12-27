В Тюмени из-за нелегальной заправки ее соседям приходится платить большие штрафы

Заправка также угрожает безопасности жилого дома Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Тюменской автосервис «Авто-1» вынужден платить штрафы из-за того, что рядом работает нелегальная газово-бензинная автозаправка «Кондор-2». Региональное МЧС требуют от СТО увеличить расстояние между ними и резервуарами для хранения топлива, но выполнить требования компания фактически не может. Об этом «URA.RU» рассказали в службе бизнес-омбудсмена по Тюменской области.

«Решение ГУ МЧС будет опротестовывать уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской области в восьмом арбитражном апелляционном суде. Заседание пройдет 8 февраля», — сообщили в организации. Согласно материалам дела, спасатели во время проверки в сентябре обнаружили нарушения требований пожарной безопасности.

Заправка была построена в 2006 году. На тот момент на ее территории размещался только бензин, и она благополучно получила все необходимые разрешения. Несколько лет назад ее выкупила компания «Кондор-2», переоборудовала в многотопливную заправку и начала размещать на ней газ. Это вызвало изменения норм, и владельцев СТО начали штрафовать за нарушение противопожарной безопасности. Связаться с представителями автосервиса «Авто-1» не удалось, в компании «Кондор-2» от комментариев отказались.

Ранее «URA.RU» сообщало, что разрешение на строительство и запуск в эксплуатацию автозаправки «Кондор-2» на улице 30 лет Победы, 131 не выдавалось. Нелегальная АЗС также угрожает безопасности расположенного рядом жилого дома.