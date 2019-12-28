В ДНР назвали дату обмена военнопленными с Киевом

Стороны конфликта выдадут друг другу задержанных Фото: Карина Ванеш © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Стала известна дата обмена военнопленными между Киевом и Донбассом. Процедура состоится 29 декабря по формуле «87 на 55». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на омбудсмена ДНР.

Изначально провести обмен военнопленными собирались 24 декабря, однако этот срок пришлось отложить. Одним из основных условий проведения процедуры власти Донбасса называли не только выдачу военнопленных, но и освобождение их от каких-либо обвинений, так как считали, что Киев может продолжать преследование и после выдачи.

Ранее «URA.RU» сообщало, что донецкие военнопленные, находящиеся в Киеве, заявили, что не будут участвовать в операции по обмену заключенными. Десятки ополченцев сказали, что не хотят возвращаться в самоправозглашенные республики. Власти Донбасса захотели проверить добровольность принятия такого решения.