В Нижневартовске станет на одного топ-чиновника меньше

В Нижневартовске (ХМАО) может быть сокращена должность директора департамента по социальной политике. После ухода с поста руководителя Евгения Князева осенью этого года никто не изъявил желания возглавить ключевую городскую структуру. Об этом «URA.RU» рассказал инсайдер в администрации Нижневартовска.
«У главы города Василия Тихонова высокие требования к подчиненным. Потенциальному кандидату предстоит отвечать за спорт, культуру, молодежную политику. Человек, который бы имел соответствующие компетенции, так и не был предложен на рассмотрение главе», — говорит информатор, добавляя, что велика вероятность, что ставку директора сократят, передав полномочия одному из вице-мэров.
Очевидно, речь идет о Надежде Волчаниной, которая сейчас занимает пост заместителя главы города по социальной и молодежной политике. Если департамент по соцполитике будет переформатирован, у Волчаниной добавится обязанностей. Впрочем, говорит информатор «URA.RU», Волчанина и до этого отвечала за городскую социалку.
В департаменте общественных коммуникаций администрации Нижневартовска информацию о возможном сокращении комментировать не стали, лишь подтвердили, что на сегодняшний день должность руководителя департамента соцполитики вакантна. «Исполняет обязанности замдиректора департамента, начальник управления культуры Яна Гребнева, другой информации пока нет», — ответила в депкоммуникаций.
«URA.RU» писало, что осенью Евгений Князев написал заявление об уходе с поста руководителя департамента социальной политики Нижневартовска по состоянию здоровья.